تعرّف على سماكات الثلوج وكميات الامطار في المملكة - أسماء وارقام

الوكيل الإخباري - نشرت دائرة الأرصاد الجوية، سماكات الثلوج التي سجلت في المملكة خلال 24 ساعة الماضية.
وجاءت السماكات كما يلي:
العاصمة عمان:
المدينة الرياضية 22 سم
دوار الداخلية 21 سم
طبربور 17 سم
النزهة 16 سم
جسر النسا 7.5 سم
محافظة عجلون
راس منيف 34 سم
السلط: 20 سم
محافظة الزرقاء
بيرين 5 سم
الغباوي 4.5سم
محافظة المفرق: 2سم
محافظة الطفيلة: 2 سم
محافظة معان
الشوبك 3سم
وعن كميات الأمطار، سجلت في السلط اعلى نسبة وصلت الى 46 ملم، ومطار عمان المدني 36.7ملم، واربد 34ملم، وراس منيف 31ملم، ومنطقة وسط البلد 33ملم.
وسجل في منطقة وادي الريان معدل هطول مطري وصل الى 27 ملم، والزرقاء 25 ملم، و دير علا 24ملم، والباقورة 23ملم، والرمثا 21ملم.
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