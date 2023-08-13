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الأحد، 13-08-2023 02:30 م

إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمشاة في إربد

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الوكيل الإخباري - أزالت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، البسطات التي تشكل إعاقة لحركة المرور والمشاة في عدد من شوارع الوسط التجاري بمدينة إربد.

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وقال رئيس اللجنة مساعد محافظ إربد للسلامة العامة، عمر القضاة، إنه تم إزالة جميع البسطات التي تشكل إعاقة لحركة المرور والمشاة في شوارع المتنبي، وسوق البخارية، والشوارع الفرعية المحيطة به.


وأشار إلى أنه تم تحرير مخالفات بحق محال تجارية في هذه الشوارع تبين أنها تعرض بضائعها بسعة الشارع وممرات المشاة.


ولفت القضاة إلى أن الجولة التي شاركت بها بلدية إربد الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، قامت بتحرير مخالفات بيئية وضبط باعة متجولين سيصار إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية بحقهم.

 




 

 


 

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