أنشطة شبابية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري - نفذت مراكز شبابية، اليوم الاثنين، عددا من الأنشطة والفعاليات، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023.

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ففي بيت شباب جرش، بدأت فعاليات معسكر التدريب المهني والتقني لشابات لمديرية شباب محافظة الزرقاء بمشاركة 40 شابةً من مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي.



ويهدف المعسكر إلى توجيه الشباب لأعمال حرفية ومهنية يحتاجها المجتمع، وتعريفهم بمجالات تفتح أمامهم فرص الالتحاق بسوق العمل المحلي.



وتتضمن فعاليات المعسكر التي تستمر حتى الخميس المقبل، تدريبات عملية في مجال الخياطة (تصميم وتفصيل الملابس) ومهارات تجميل، وتصفيف الشعر، إضافة إلى زيارة إلى محمية دبين.



كما نظمت مديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الاثنين، فعاليات معسكر مسارات سياحية للذكور، بحضور 25 مشاركا لمدة يومين ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء.



ويهدف المعسكر إلى التعرف على المواقع السياحية في الأردن، والترويج لها محليًا وخارجيًا، وإكساب المشاركين أنماطا صحية سليمة وبناء منظومة قيمية للحفاظ على الممتلكات والبيئة والطبيعة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.



وفي الكرك، انطلقت في مراكز شباب وشابات: السماكية، وفقوع، وصرفا، فعاليات المعسكر التشاركي.



وقال مدير شباب الكرك، الدكتور ثامر المجالي، إن فعاليات المعسكر تضمنت جلسات حوارية حول الموروث الاجتماعي والثقافي والعادات والتقاليد في محافظة الكرك.



وبين أن المعسكر يهدف إلى تعميق الهوية الوطنية والانتماء للقيادة الهاشمية، تعريف الشباب بدور المؤسسات الوطنية في حماية مكتسبات الوطن والحفاظ عليها.



كما تضمنت الفعاليات محاضرات توعوية تحدث خلالها الملازم محمد البستنجي من المعهد المروري حول الحوادث المرورية وأضرارها وكيفية الحد منها.



وفي محافظة إربد، انطلقت في بيت الشباب فعاليات معسكر الذكاء الاصطناعي وبناء الروبوت، بمشاركة شبابية واسعة.



وتضمن المعسكر شرحا عن الروبوت وتركيبها، وبرمجية "الأردوينو" وأساسياتها، والمستشعرات والمنفذات.



كما بدأت فعاليات المعسكرات التفاعلية في مراكز شباب وشبابات المزار الشمالي، والبويضة، بمشاركة 25 شابا وشابة من كل مركز.



واشتمل المعسكرات على نشاطات تفاعلية، وألعاب تفكير وتوازن، وأخرى شعبية بالإضافة لمسابقات "تلي ماتش" وشد حبل.



وقال مدير شباب محافظة إربد، يحيى المومني، إن معسكرات الحسين للعمل تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة، وتوفير فرص التعبير عن الذات، واكتشاف مواهب الشباب وصقلها، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف بين اليافعين واستثمار طاقاتهم وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.