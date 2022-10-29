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السبت، 29-10-2022 07:25 م

إشادة بقرار الحكومة برفع سعر الإعلان الحكومي في الصحف

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أشاد نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير صحف: الرأي والدستور والغد، بقرار الحكومة رفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات الحكومية في الصحف اليومية الورقية، لتصبح ديناراً واحداً عن كل كلمة بدلاً من 55 قرشاً.

وقال نقيب الصحافيين الزميل راكان السعايدة، إن رفع سعر الإعلان الحكومي، يعد خطوة في غاية الأهمية من قبل الحكومة، ما يترك أثرا كبيرا في تعزيز دخل المؤسسات الصحفية الورقية وتأمين الالتزامات والرواتب للعاملين، خاصة في ظل التهديد الذي يواجه الصحف في زيادة نسبة العجز.

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