الإثنين 03-10-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق مهرجان الأردن الدولي لمسرح الطفل في إربد

الامن العام : وفاة شخص بعيار ناري في مشاجرة بعمان

اجتماع يبحث ملف التأمين الصحي بنقابة الصحفيين

النائب ابو حسان بإجتماع حاشد لكتلة إنجاز بالموقر : حققتم مكتسبات لقطاع الصناعة لم يستطع أي قطاع آخر ان يحقق مثلها

الحنيفات : إنشاء مجمع للصناعات الغذائية الزراعية لاستيعاب الفائض من الإنتاج

وزير السياحة : عدد السياح تجاوز 3.66 مليون خلال أول 9 أشهر من 2022

بدء فعاليات أسبوع البيئة والمناخ بعجلون

افتتاح فعاليات مؤتمر القدس في كتب المؤرخين العرب بجامعة اليرموك

اليرموك تحتفل بحصولها على الاعتماد الأميركي للهندسة والتكنولوجيا

عرض تجربة بلدية دير علا في إعادة استخدام النفايات الصلبة في مأدبا

الأحد، 02-10-2022 11:10 م

اجتماع يبحث ملف التأمين الصحي بنقابة الصحفيين

1020221224049221730919


الوكيل الاخباري - بحث اجتماع مشترك عقد اليوم الأحد، في نقابة الصحفيين ضم عدد من اعضاء مجلس النقابة وممثلي شركة "جلوب مد" ومدقق التأمين في النقابة باسل ابو سنينة ومدير الموافقات الطبية في الشركة احمد سماره ومدير الشبكة الطبية محمد مقبل ملف التأمين الصحي بالنقابة.

وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة الذي ترأس الاجتماع ان الهدف من الاجتماع بحث مزيد من التدقيق في موضوع ملف التأمين الصحي لخدمة مصلحة الزملاء وتحسين جودة الخدمة والمنافع مع مراعاة الدقة و الموضوعية، مؤكدا ان النقابة معنية تماما بعقد تأميني يليق بالزملاء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

انطلاق مهرجان الأردن الدولي لمسرح الطفل في إربد

wwww

الامن العام : وفاة شخص بعيار ناري في مشاجرة بعمان

ffff

النائب ابو حسان بإجتماع حاشد لكتلة إنجاز بالموقر : حققتم مكتسبات لقطاع الصناعة لم يستطع أي قطاع آخر ان يحقق مثلها

w

الحنيفات : إنشاء مجمع للصناعات الغذائية الزراعية لاستيعاب الفائض من الإنتاج

6339d9ee2c03c

وزير السياحة : عدد السياح تجاوز 3.66 مليون خلال أول 9 أشهر من 2022

1020221155215698002394

بدء فعاليات أسبوع البيئة والمناخ بعجلون

أخبار متعلقة
820226165244175999460

المحامين تبحث آليات تفعيل دور الفروع

الهواري

نقابة الأطباء تحذر وزير الصحة

920226231123424972631

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

9202213124952538028670

توضيح حول تكليف طبيبة بيطرية بأعمال رئيسة قسم مراكز صحية

1663408157066

الكرك: ورشة متخصصة بمجال الاعلام البيئي والسياحي

820224204445811140568

اتحاد شركات التأمين يختتم اعمال برنامجه التدريبي العشرين