اجتماع يبحث ملف التأمين الصحي بنقابة الصحفيين

الوكيل الاخباري - بحث اجتماع مشترك عقد اليوم الأحد، في نقابة الصحفيين ضم عدد من اعضاء مجلس النقابة وممثلي شركة "جلوب مد" ومدقق التأمين في النقابة باسل ابو سنينة ومدير الموافقات الطبية في الشركة احمد سماره ومدير الشبكة الطبية محمد مقبل ملف التأمين الصحي بالنقابة.



وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة الذي ترأس الاجتماع ان الهدف من الاجتماع بحث مزيد من التدقيق في موضوع ملف التأمين الصحي لخدمة مصلحة الزملاء وتحسين جودة الخدمة والمنافع مع مراعاة الدقة و الموضوعية، مؤكدا ان النقابة معنية تماما بعقد تأميني يليق بالزملاء.

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