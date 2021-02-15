‏‏إصابة ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات بعد مقاومة لمداهمة أمنية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان كوادر إدارة مكافحة المخدرات واثناء قيامهم بواجبهم في احدى مناطق البادية الشمالية لالقاء القبض على احد مروجي المواد المخدرة حيث حُدد مكان ذلك المروج داخل احدى المركبات وجرى ايقافها والقاء القبض عليه ليقوم عندها مجموعة من اقاربه بالحضور للمكان ومقاومة القوة الامنية .وأضاف الناطق الإعلامي انه تم التعامل معهم وألقي القبض على اربعة اشخاص منهم والبحث جارٍ عن اخرينواكد الناطق الاعلامي انه نتج عن الحادثة إصابة أحد ضباط إدارة مكافحة المخدرات بعيار ناري في منطقة القدم وضابطي صف بجروج ورضوض واسعفوا للمستشفى جميعاً وهم قيد العلاج، وبوشرت التحقيقات.