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الأربعاء، 14-12-2022 10:31 ص

إصابة 3 أشخاص بالاختناق بسبب مدفأة غاز في اربد

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الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص بضيق تنفس واختناق في إربد، إثر استنشاقهم غازات منبعثة من مدفأة الغاز.

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وقال الملازم عبدالله السعودي، من قسم التثقيف والتوجيه الوقائي، في الدفاع المدني، لإذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إنه تم اسعاف المصابين، و وصفت حالتهم الصحية بين المتوسطة والبالغة.

وأشار إلى أنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1327 حالة اسعافية، و 75 حادث إنقاذ، و 75 حادث حريق .


وشدد السعودي على ضرورة تفقد الخرطوم الواصل إلى أنبوبة الغاز، والتأكد من عدم وجود تشققات في الخرطوم، إضافة الى ضرورة تفقد مانعة تسرب الغاز " الجلدة".

 




 

 


 

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