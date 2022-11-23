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الأربعاء، 23-11-2022 09:08 ص

إصابة بتدهور صهريج بعد مدينة الحجاج في معان

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الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد الحواتمة من إدارة الدوريات الخارجية، إن بعض الطرق الخارجية شهدت مع ساعات صباح اليوم الاربعاء تشكل للضباب.

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وبيّن الحواتمة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن أبرز هذه الطرق ( طريق ثغرة عصفور، طريق إربد - عمان، الطريق الصحراوي، منطقة القطرانة)  منوهاً إلى أن جميع الطرق سالكة.


وأضاف أن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها حادث تدهور صهريج بعد مدينة الحجاج، ونتج عنه إصابة تم نقلها إلى مستشفى معان الحكومي، بالإضافة إلى التعامل مع تريلا معطلة محملة بالأعلاف على طريق الكيلو 7 باتجاه الجمارك، موضحاً أن التريلا في منتصف الطريق، وجارٍ التعامل معها. 

 




 

 


 

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