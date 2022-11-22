الامن يكشف سبب الحريق في محطة محروقات وعدد الاصابات

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مع حريق بسيط شب داخل إحدى محطات المحروقات في منطقة الرمثا.



حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بسرعة قياسية ومنع انتشاره ، ونتج عنه اصابة ثلاثة أشخاص بحروق في مختلف أنحاء الجسم .



وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ونقلهم إلى مستشفى الرمثا الحكومي لتلقي العلاج اللازم ،ويعود سبب الحريق الى تطاير الشرار أثناء اعمال صيانة لكبينة الكازية.

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