الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك يتابع تمرينا تعبويا مشتركا “الحصن المنيع”

إخلاء مدرسة من الطلبة والمعلمين بعد تفاعل مواد كيميائية في مختبرها

تفاصيل المنخفض القبرصي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

الجامعة الأردنيّة تحصل على تقييم 5 نجوم في التقييم العالمي QS Stars

أردني يقدم (خروف )ذبيحة فرحاً بفوز السعودية على الأرجنتين

شاهد فرحة محمد بن سلمان بفوز السعودية على الأرجنتين- صورة

الامن يكشف سبب الحريق في محطة محروقات وعدد الاصابات

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

الشبول: لا تقارنوا بين اقتصاد الأردن ودول الخليج

الملكة: مبارك الفوز للسعودية واهلها أبدعتو - فيديو

الثلاثاء، 22-11-2022 04:19 م

الامن يكشف سبب الحريق في محطة محروقات وعدد الاصابات

الدفاع المدني 2


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مع حريق بسيط شب داخل إحدى محطات المحروقات في منطقة الرمثا.

حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بسرعة قياسية ومنع انتشاره ، ونتج عنه اصابة ثلاثة أشخاص بحروق في مختلف أنحاء الجسم .

وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ونقلهم إلى  مستشفى الرمثا الحكومي لتلقي العلاج اللازم ،ويعود سبب الحريق الى تطاير الشرار أثناء اعمال صيانة لكبينة الكازية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

إخلاء مدرسة من الطلبة والمعلمين بعد تفاعل مواد كيميائية في مختبرها

11202215174356191222726

تفاصيل المنخفض القبرصي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

11202221222426278087223

الجامعة الأردنيّة تحصل على تقييم 5 نجوم في التقييم العالمي QS Stars

6039514_1669118991

أردني يقدم (خروف )ذبيحة فرحاً بفوز السعودية على الأرجنتين

1669114302122

الأميرة رحمة الحسن ترعى محاضرة إميليو غارثيا غوميث السنوية

63804728064364727035

الخرابشة: تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي حقق وفرا مقداره 2ر1 مليار دولار في 9 اشهر

أخبار متعلقة
الدفاع المدني 2

الدفاع المدني ينقذ ٣ اشخاص من داخل بئر ماء في اربد

174118_12_1644742038

تعرّف على عقوبة 9 أشخاص أدخلوا "الشماريخ" لمباراة الفيصلي والوحدات

635cd3ac68443

%51 نسبة المقترعين في انتخابات غرف الصناعة الثلاثة

312251685_491715396334436_7787312966690725000_n

ورشة عمل لمناقشة آلية تجديد نماذج التراخيص

635bf37b4d9f6

3 آلاف رجل أمن يشاركون في تأمين مباراة الوحدات والفيصلي

2019_3_31_9_26_55_367

72 مترشحا يتنافسون بانتخابات مجالس الغرف الصناعية غدا