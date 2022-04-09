إصابة 60 فتاة بالمفرق جراء استنشاقهن مادة تستخدم لأغراض التنظيف

الوكيل الإخباري - أصيبت 60 فتاة اليوم السبت، جراء استنشاقهن مادة تستخدم لأغراض التنظيف في أحد مصانع منطقة السرحان بمحافظة المفرق، إذ غادرت معظم الحالات المستشفى، في حين تتلقى الحالات المتبقية العلاج.

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وقال مدير قضاء السرحان ناصر الرواشدة" إنه جرى نقل المصابات الى مركز صحي سما السرحان، ومستشفيي المفرق الحكومي، والملك طلال العسكري.

وأضاف أن 56 حالة من المصابات خرجن من مستشفى المفرق بعد تلقيهن العلاج اللازم، بينما بقيت 4 إصابات في مستشفى الملك طلال العسكري قيد العلاج نظرا لوجود سيرة مرضية لهن وحالتهن متوسطة.