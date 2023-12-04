إصابتان في حوادث تدهور لمركبتين صباح اليوم

الوكيل الإخباري- افادت الدوريات الخارجية أن الحركة المرورية انسيابية ونشطة على كافة الطرق الخارجية، بما في ذلك طريق إربد-عمان ووادي عربة والصحراوي والطريق الغربي . وأكدت عدم وجود عوائق تُذكر على هذه الطرق.

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وبينت الدوريات الخارجية خلال تقريرها المروري انها تعاملت صباح اليوم مع حوادث تدهور لمركبتين ، حيث وقعت إحداها في الساعة الرابعة صباحًا على طريق إربد-عمان، بعد معصرة جبال عجلون باتجاه عمان. نتج عن الحادث إصابة متوسطة نُقلت إلى مستشفى الأميرة هيا، وتسبب الحادث في عرقلة حركة المرور على المسرب الأيسر وتم التعامل معها من قبل كوادر السير .



أما الحادث الآخر، فقد وقع الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباحًا على طريق المطار باتجاه الجنوب، حيث تدهورت مركبة واصطدمت بعامود، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح متوسطة نُقل على إثرها إلى مستشفى المدينة الطبية.



وأشارت الدوريات إلى أنها تعاملت مع حوادث أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك حادث تدهور صباح يوم أمس على طريق الممر التنموي نتج عن الحادث اصابتين احداهما بالغة وتم اسعافهم الى مستشفى التوتنجي ، وحادث تصادم بين مركبتين في منطقة الحسا على طريق الصحراوي ولم ينتج عن الحادث اي اصابات فقط اضرار مادية بالمركبات.

كما سُجلت مخالفات مرورية، من بينها تلاعب بأرقام اللوحة وتم استيقاف المركبة وسائقها لاتخاذ الإجراءات القانونية.