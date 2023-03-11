إصدار البطاقة التعريفية لـ 101 شخص من ذوي الإعاقة في إقليم الوسط في شباط

الوكيل الإخباري - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، تقريرا عن أبرز إنجازات المجلس للشهر الماضي.

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وقال المجلس في تقريره، إنه أصدر الشهر الماضي وخلال المرحلة التجريبية، البطاقة التعريفية لـ 132 شخصا من ذوي الإعاقة من أصل 251 جرى تشخيصهم من قبل اللجان الطبية: منهم101 في إقليم الوسط، و17 في الشمال، و14 شخصا في الجنوب.



وأشار التقرير إلى تنفيذ فريق المجلس 15 زيارة ميدانية لمؤسسات ومراكز تعليمية، للاطلاع على مجريات سير عملها وبرامجها التعليمية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستقبال 83 طلبا واستفساراً عبر قنوات الاتصال الخاصة بالمجلس، تنوعت مواضيعها بين: العمل، والإعفاءات الجمركية، وبرامج التعليم العالي والأساسي، والبطاقة التعريفية، وطلب مساعدة قانونية، وخدمات مساندة أخرى.



وقدم المجلس ضمن مشروع "دعم برنامج التنمية المجتمعية الدامجة" 630 جلسة علاج طبيعي بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي، استفاد منها 73 شخصا من ذوي الإعاقة، كما نفذ المجلس بالتعاون مع الجمعية، 253 زيارة منزلية لمتابعة الخطط الفردية والتعليمية الخاصة ل 52 طفلا من ذوي الإعاقة غير القادرين على الالتحاق بصفوف الجمعية.



وقدم أيضا بموجب مذكرة تفاهم مع جمعية الشابات المسلمات، خدمات التدخل المبكر لـ 9 أطفال، بينما استفاد 17 طفلا من خدمات تعليمية تقدمها الجمعية في قسم الروضة، و45 طالبا في قسم المدرسة، واستفاد 42 طالبا وطالبة من خدمات التأهيل المهني.



وأشار التقرير إلى تشغيل 86 شخصا منهم 63 من الذكور، ومن الإناث 23، منذ بدء تنفيذ مشروع سنا لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بدعم من المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة.



وقدم المجلس، في إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، الدعم الفني لتهيئة المباني الخاصة بـ 12 مؤسسة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، شملت: 7 مطاعم، و3 فنادق، ومبنى مؤسسة حكومية، مبنى منظمة دولية.



وأشار التقرير إلى أن المجلس ومنظمة كريسوفيل الدولية للعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقا بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، مشروع "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم إلى الخدمات المجتمعية في الأردن".



كما وقع المجلس مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية لدعم خدمة الأسر البديلة للمنتفعين من الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تقييم وضعهم الصحي والنفسي لضمان تلبية متطلباتهم في الأسر البديلة، إلى جانب تنظيم حفل تكريم الفائزين بالمسابقة الإعلامية "تناولوا موضوعي بشكل موضوعي" في دورتها الثانية للعام 2022.

وتضمنت إنجازات المجلس الشهر الماضي، توفير الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين من الأشخاص الصم في 5 ورش تدريبية، وترجمة 16 فيلما توعويا بلغة الإشارة، وتنفيذ 3 ورش تدريبية حول حملات المناصرة وكسب التأييد بالتعاون مع التعاون الدولي الألماني، وعقد حوارات مع أعضاء من مجالس المحافظات في كل من العاصمة وعجلون، والكرك للتوعية بدور المجالس في دعم دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الرسمية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك.



كما اشتملت على عقد ورشة تشبيك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتعاون الدولي الألماني، لتوحيد جهود تنفيذ الخطة العشرية للتعليم الدامج ورسم خارطة الطريق للأنشطة المستقبلية المنوي تنفيذها، بما يضمن الشمولية والتوزيع الجغرافي في تقديم الخدمات عند التنفيذ، واستكمال عقد برامج تدريبية وتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة بمشاركة 231 متدربا ومتدربة .



كما شارك المجلس في فعاليات مؤتمر"الانتقال نحو العيش المستقل في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، وفعاليات مؤتمر (Zero Project) الذي نظمته الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا تحت عنوان "العيش المستقل والمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة".