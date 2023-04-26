إصدار 130 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال ثلاثة أشهر

الوكيل الإخباري

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- كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر آذار الماضي.ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 130 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام، فيما بلغ عدد الشهادات باللغة العربية التي أصدرتها الوزارة خلال شهر آذار الماضي فقط 35 ألف وتم إصدار 3067 شهادة باللغة الإنجليزية.كما بلغ عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزتها وزارة العدل خلال الشهر الماضي 760 مزادا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ووفق التعليمات المحددة لهذه الغاية.وأنجزت الوزارة خلال آذار الماضي نحو 45 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل، وتم استقبال 109 طلب مساعدة قانونية لنفس الفترة.وبيّنت الأرقام أنه تم إصدار 379 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال الشهر الماضي، فيما تم تنفيذ نحو 162 عقوبة بديلة عن الحبس لنفس الفترة.يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.