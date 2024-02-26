الإثنين 26-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 26-02-2024 01:21 م

إصدار 42 ألفا و848 شهادة عدم محكومية في الأردن الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها خلال شهر كانون الثاني الماضي.اضافة اعلان


ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 39807 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا الشهر الماضي، بالإضافة لإصدار 3041 ألف شهادة عدم محكومية باللغة الإنجليزية.

كما استقبلت الوزارة في كانون الثاني الماضي، 207 طلب مساعدة قانونية، ونفذت أيضا 333 حكما قضائيا بديلا عن الحبس، إلى جانب إنجاز 21452 معاملة لدى دوائر الكاتب العدل.

وأنجزت الوزارة الشهر الماضي 544 مزادا إلكترونيا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ووفق التعليمات المحددة لهذه الغاية.

يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.


 




 

 


 

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