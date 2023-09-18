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الإثنين، 18-09-2023 01:44 م

إطلاق استراتيجية جديدة لحملة صنع في الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلنت غرفة صناعة عمّان، عن إقامة أول وأكبر معرض تخصصي للمستلزمات المنزلية تحت عنوان، "جو هوم".اضافة اعلان


وأشار رئيس لجنة صنع في الأردن محمد الشاعر، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الجديدة للحملة على مدى 4 سنوات مقبلة، إلى أن المعرض الممتد على مساحة 2000 متر، سيعقد خلال الفترة ما بين 26-30 أيلول الحالي وسيضم المنظفات والمعقمات ومنتجات الورق الصحي ومستحضرات التجميل والأدوات البلاستيكية المنزلية.

وأضاف أن المعرض سيقام دورياً في كل عام، بتنظيم من غرفة صناعة عمّان، وسيحوي قسم بانوراما للصناعة الأردنية، وركن مسابقات، وركن ضيافة، وركن أطفال، مشيراً إلى أن تكلفة إقامة المعرض تبلغ 150 ألف دينار.

وحول الاستراتيجية الجديدة لحملة صنع في الأردن، قال الشاعر، إن برنامج الحملة جزء من برامج عديدة للغرفة، بالشراكة مع منظمات دولية ومؤسسات حكومية، وستضم اللجنة التوجيهية للحملة ممثلين عن جميع غرف الصناعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس والمؤسستين المدنية والعسكرية.

 




 

 


 

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