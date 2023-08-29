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الثلاثاء، 29-08-2023 09:54 ص

مديرية المنافسة تتعامل مع 23 ملفا في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة

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الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي مع 23 ملفا شملت قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة بحسب مديرها جميل زايد.

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وقال زايد إن "ملفات المنافسة التي تعاملت معها الوزارة توزعت بين شكاوى، اندماجات، استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة بالإضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق المحلية".


وحول الشكاوى وأوضح زايد أن المديرية تعاملت مع 9 شكاوى في قطاعات مختلفة منها الاتصالات ومستحضرات التجميل والحاويات المعدنية والمختبرات الطبية وقطاع الحديد والصلب والقرطاسية ومواد التعقيم.


وبين أن المديرية تقوم بدراسة وتحليل هذه الشكاوى لبيان مدى مخالفة الممارسات الواردة فيها لأحكام قانون المنافسة.


وأشار زايد إلى أن المديرية ردت على 7 استشارات حول مسائل تتعلق في المنافسة في مختلف القطاعات منها الطرود البريدية والتأمينات الطبية والمشتقات النفطية والمشروبات الغازية بالإضافة الى التعامل مع 4 عمليات تركز اقتصادي.

 

وبين أن المديرية تعمل على إعداد 3 دراسات في قطاعات مختارة لبيان وضع المنافسة في هذه القطاعات والخروج بتوصيات من شأنها تعزيز المنافسة في هذه القطاعات.

 




 

 


 

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