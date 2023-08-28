بني مصطفى تبحث التعاون في مجال الحماية الاجتماعية مع السفير الإماراتي

الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مع معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان، التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الرعاية الاجتماعية.

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وأشادت بني مصطفى، خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، بعمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي عزز دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات،



واستعرضت الجهود التي تبذلها الحكومة لتجويد خدمات الحماية الاجتماعية، من خلال عدة جوانب منها ربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية.



كما أشارت بني مصطفى، إلى الإسهامات النوعية للمبادرات الخيرية التي تقدمها دولة الامارات في الأردن، في دعم الجهود للتخفيف على الفئات المستهدفة، وخاصة اللاجئين.



من جانبه، عبّر سفير الاماراتي عن بالغ شكره وتقديره لوزارة التنمية الاجتماعية وللحكومة الأردنية، على حسن التعاون والتنسيق والتسهيلات الكبيرة المقدمة لسفارة الدولة في عمّان، الأمر ساهم بفاعلية بإنجاح كافة المشاريع والبرامج الخيرية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات في الأردن.

كما أشاد السفير الاماراتي بالتجربة الأردنية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية للمنتفعين من خدمات الوزارة، سيما البرامج المتعلقة باللاجئين، معربا عن أمله في توسيع مجالات التعاون بما يحقق الأهداف المنشودة التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.



وحضر اللقاء، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، والسيد منصور اسحق سليمان مستشار رئيس البعثة الدبلوماسية، والسيد فهد منير العتيبي رئيس قسم الشؤون السياسية والإعلامية والدبلوماسية العامة بالسفارة الإماراتية.