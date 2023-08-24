الحكومة تطرح عطاء لتأهيل شركات معاينة مستوردات الأردن من القمح والشعير

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لتأهيل شركات المعاينة لمعاينة مستوردات الأردن من الحبوب (القمح والشعير).

اضافة اعلان



ودعت الوزارة من يرغب بالاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (250) دينار غير مستردة.



وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 11-9-2023، وإحضار الوثائق عند الشراء (صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، صورة عن السجل التجاري، صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول).









