إطلاق الحملة التعريفية لجائزة الحسين للعمل التطوعي في معان

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شباب محافظة معان اليوم الاثنين في مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي الحملة التعريفية لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بمشاركة شبابية واسعة.



وقال مدير مديرية شباب معان الدكتور مخلد المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن الجائزة تقوم على عدة محاور تتمثل في التخطيط للمبادرات التطوعية وتنفيذها بطرق عملية وضمن عملية مؤسسية تضمن استدامتها، إلى جانب متابعة آثارها ونتائجها على المجتمع، موضحا أن المجتمعات المحلية بحاجة إلى استمرار العمل التطوعي ولكن وفق آليات تنظيمية وحوافز تشجيعية ومن هنا تأتي فكرة الجائزة.

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