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الخميس، 04-11-2021 03:06 م

إطلاق الدورة 16 لجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في جرش

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الوكيل الاخباري- انطلقت، في محافظة جرش، الخميس، فعاليات الدورة 16 لجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في المحافظة، بمشاركة 800 ألف طالب وطالبة في 2900 مدرسة.

وأطلقت برعاية رئيس قسم الأنشطة في وزارة التربية والتعليم عبدالسلام الشناق مندوبا عن وزير التربية والتعليم وجيه عويس.

رئيس قسم  الرياضة المدرسية في وزارة التربية والتعليم علي القرارعة، قال إن "جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية تأتي لنشر ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية بين الطلاب والمجتمع".

وأضاف، أن جائزة الملك عبدالله الثاني "انطلقت عام 2005 وبمشاركة 19 ألف طالب وطالبة و148 مدرسةـ حيث تتيح للطلبة المشاركة في بيئة مدرسية رياضيه تنافسية آمنة بإشراف معلمين ومعلمات يتمتعون بمهنية عالية".

مدير جائزة الملك عبدالله الثاني في محافظة جرش عبدالملك الرواشدة، بين لـ "المملكة"، أن الجائزة تشمل 5 محاور، هي تمرين المعدة، المرونة، الضغط والتحمل والجري الامتدادي، ضمن 9 فئات عمرية من عمر 9 سنوات ولغاية 17 عاما.

واختيرت محافظة جرش لإطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في المخيم الكشفي في دورتها الـ 16 لطبيعة جرش الحرجية والسياحة ومنعا للازدحامات المرورية.

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