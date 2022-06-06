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الإثنين، 06-06-2022 06:55 م

إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لرؤية التحديث الاقتصادي

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الوكيل الاخباري - أطلق، اليوم الاثنين، الموقع الإلكتروني jordanvision وهو الموقع الرسمي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم ، إطلاقها والتي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.

ويحتوي الموقع الذي جرى إطلاقه على معلومات تفصيلية عن الرؤية، أهدافها ومرتكزاتها ومحركات التنفيذ لها، كما يتضمن فعاليات الإطلاق للرؤية والتي سيجري بثها عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الخاصة بالرؤية.

ويمكِّن الموقع الجمهور والإعلاميين والمهتمين من متابعة أخبار الرؤية وتحديثاتها أولاً بأول من خلال البيانات الصحفية والصور والفيديوهات، إضافة إلى الوصول إلى المنصّات الرسمية للرؤية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستغرام @visionjo، لتتكامل مع الموقع الإلكتروني في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من جمهور المهتمين، خاصة الشباب الأردني.

ويتيح الموقع للجمهور القدرة على تحميل الوثائق المختلفة للرؤية والقطاعات المستهدفة.

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