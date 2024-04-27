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السبت، 27-04-2024 02:09 م

4162 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4162 طنا، منها 3152 طن خضار، و779 طن فواكه، و 230 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20و 30، والبصل الناشف بين 15و 25 قرشا، والبطاطا بين 25 و 55 قرشا، والبندورة بين 7 و 15 قرشا، والجزر بين 25 و 35 قرشا، والخيار بين 20 و 30 قرشا، والزهرة بين 15و 25 قرشا، والليمون بين 25 و 50 قرشا، والموز البلدي بين 50و 75 قرشا.

 




 

 


 

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