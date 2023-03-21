إطلاق برنامج أرضي لتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، برنامج تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار "أرضي"، بالتعاون مع البنك الدولي، وحضور شركاء التنمية وممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات محلية ودولية.



وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن برنامج "أرضي" جاء لتنفيذ أهداف الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025، ورؤية التحديث الاقتصادي 2022- 2033.

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