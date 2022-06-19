الأحد 19-06-2022
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إطلاق برنامج استدامة ++ لتوسعة الشمول أواخر حزيران

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الأحد، 19-06-2022 08:16 م

إطلاق برنامج استدامة ++ لتوسعة الشمول أواخر حزيران

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها ستطلق برنامج “استدامة ++” أواخر الشهر الحالي، وفتح باب تقديم الطلبات للمنشآت والعاملين لحسابهم الخاص للاستفادة من هذا البرنامج.

وأشارت المؤسسة بأن برنامج “استدامة ++” يهدف إلى توسعة الشمول بالضمان والمساهمة بالانتقال إلى الاقتصاد الرسمي من خلال الوصول لشرائح جديدة من العمالة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحةً بأن البرنامج ممول من مملكتي هولندا والنرويج وبتنسيق واشراف من قبل منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث سيتم تقديم منافع على شكل دعم الدخل لثلاث دفعات ودعم اشتراكات الضمان بشكل متناقص على مدى (18) شهراً.

وبينت المؤسسة أن المنشآت المستفيدة من البرنامج هي المنشآت العاملة في القطاع الزراعي (الحيازات الزراعية) إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل بها عشرة عمال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم وكذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين في قطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاّء السياحيين) وقطاع النقل (مع التركيز على سائقي التاكسي الأصفر).

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