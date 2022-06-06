الضمان تدعو المتقاعدين لتزويدها بأرقام الحسابات البنكية

الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي جميع المتقاعدين والورثة المستحقين إلى تزويدها بأرقام حساباتهم في البنوك التي يتم تحويل رواتبهم التقاعدية إليها وذلك من خلال خدمة “آيبانك”.



وبينت المؤسسة بأن آخر موعد لتزويد المؤسسة بأرقام الحسابات من خلال خدمة “آيبانك” سيكون في نهاية شهر تموز المقبل، مضيفةً بأنها ستقوم بإيقاف تحويل الراتب التقاعدي الى أي متقاعد أو مستحق لم يقم بتزويدها برقم الحساب من خلال خدمة “آيبانك” في المهلة المحددة لذلك.



وأوضحت المؤسسة بأن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة المؤسسة لتوثيق الحسابات البنكية الخاصة بالمتقاعدين والمستحقين ومعالجة أي اختلالات مرتبطة بتحويل الرواتب لمستحقيها.

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