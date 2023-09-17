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الأحد، 17-09-2023 04:25 م

إطلاق برنامج منح ريادة الأعمال في اربد

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الوكيل الاخباري - أطلقت حاضنة الأعمال التابعة لشركة "جوردن ستارت، اليوم الأحد في محافظة اربد، برنامج منح ريادة الأعمال الممول من برنامج التعليم الأردني السوري والاتحاد الأوروبي.

وأكد المحافظ رضوان العتوم أهمية البرنامج في توفير الدعم المادي الممكن لإطلاق برامج ريادية في العديد من مجالات الأعمال، ولاسيما المشروعات الصغيرة والميكروية القادرة على تحسين الظروف الاقتصادية للفئات المستضيفة واللاجئين السوريين.

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