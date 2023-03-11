إطلاق بنك الدواء الخيري

الوكيل الإخباري - أطلقت نقابة الصيادلة بالشراكة مع البرنامج الوطني "أبناء المملكة"، اليوم السبت، بنك الدواء الخيري، بهدف تأمين الأدوية مجانا الفقراء غير القادرين على دفع ثمنها.

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وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة في مؤتمر صحفي عقد بمجمع النقابات المهنية، إن النقابة تؤمن بالعمل الإنساني الخيري ضمن التوجيهات الملكية السامية بمحاربة الفقر ودعم الفئات التي تستحق الوقوف معها وتقدم الدعم الطبي والدوائي لها ضمن المسؤولية الاجتماعية.



وأشار عبابنة إلى أن البنك سينظم أياما طبية خاصة في مختلف محافظات المملكة، موجها الشكر لشركات ومستودعات الأدوية لدعمها وإنجاحها هذا المشروع الإنساني.



بدوره، قال مدير عام البرنامج الوطني "أبناء المملكة" أشرف الكيلاني، إن إطلاق بنك الدواء إنجاز وطني بامتياز للجهات القائمة عليه، مشيرا إلى أن إطلاقه في الأردن على غرار بنوك أدوية خيرية في معظم دول العالم ، جاء لتوفير الأدوية مجانا المُحتاجين الذين لا يملكون ثمن أدويتهم.



من جهتها، أشارت ممثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة إسراء الزعبي، إلى أن المؤسسة تدعم جميع أنشطة المجتمع من أجل تحقيق الرؤية الملكية السامية في تأمين دواء وغذاء آمن للمواطنين.



وفي السياق، أشار مدير البنك الدواء الدكتور وصفي النوافلة، إلى أن البنك مؤسسة وطنية اجتماعية خيرية غير ربحية، أُنشئت لمساعدة الفئات الفقيرة في توفير الأدوية لهم بشكلٍ مجاني.



وأضاف النوافلة أن البنك الدواء سيطلق حملات توعوية صحية، لرفع وعي المواطنين الصحي، توعيتهم ضد آفة المُخدرات والأدوية الخطرة والمُصنفة ضمن فئة الأدوية المخدرة.