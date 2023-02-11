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الخارجية: طفلة أردنية تحت الأنقاض والبحث مستمر عن مواطنَين أردنيّين مفقودين بتركيا

السبت، 11-02-2023 12:09 ص

الخارجية: طفلة أردنية تحت الأنقاض والبحث مستمر عن مواطنَين أردنيّين مفقودين بتركيا

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الوكيل الإخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في أنقرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في الجمهورية التركية، جراء الزلازل الأخيرة.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن وحدة مركز العمليات في الوزارة تواصلت مع مواطن أردني مقيم في المملكة والذي أكد أنه تلقى اتصالاً من زوجته السابقة التي تقيم في مدينة أنطاكيا التركية التي أبلغته بأن المبنى الذي كانت تقيم فيه برفقة ابنتهما قد انهار جراء الزلزال، وأن ابنتهما ما تزال تحت الأنقاض، حيث تم التواصل مع الفريق القنصلي المتواجد في مدينة أنطاكيا لمتابعة الحالة مع السلطات التركية المختصة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن جهود الفريق القنصلي المتواجد في مدينة أنطاكيا ما زالت مستمرة في متابعة أعمال البحث والتحري عن المواطنَين الأردنيَّين اللذين انقطع الاتصال بهما، وبالتنسيق مع السلطات التركية وفرق الإنقاذ والمستشفيات.

وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة بأن السفارة الأردنية في أنقرة قد قامت بتأمين انتقال ثلاث عائلات أردنية بالإضافة إلى سبعة طلاب أردنيين من المناطق المتضررة إلى مدينة أنقرة، وتأمين سكن لهم في مراكز الإيواء المعتمدة من بلدية أنقرة، وتم تأمين نقل خمسة أشخاص آخرين من مدينة غازي عنتاب إلى أنقرة ومن ثم إلى المملكة، كما تم تأمين وثائق سفر لعدد من الراغبين بمغادرة تركيا ومساعدتهم في تأمين حجوزات للطيران، وقام الملحق الثقافي في السفارة في أنقرة بالاتصال مع الطلبة الدارسين بالجامعات في المناطق المتضررة من الزلزال، للاطمئنان على أحوالهم.

وأعاد الناطق الرسمي باسم الوزارة التأكيد على دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين في تركيا إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية للخط الساخن للسفارة الأردنية في أنقرة: (00905353648518)، (00905384419586، (00905417899641)، (00905012575198)، أو من خلال وحدة مركز العمليات على الرقم (00962795497777)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]).

 




 

 


 

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