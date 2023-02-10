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الجمعة، 10-02-2023 10:54 م

وزير المياه: تضارب الأرقام حول كميات ونسب الأمطار ليس تبريرا للاتفاقية مع إسرائيل

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الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن الموسم المطري الحالي جيد وأفضل من الموسم المطري الماضي لافتا إلى وصوله إلى 70% من المعدل السنوي طويل الأمد.

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وأضاف النجار، خلال استضافته على برنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أن كميات المياه المخزنة في السدود لتاريخه أفضل من العام الماضي.


وأشار إلى أن الوضع المطري جيد في مختلف محافظات المملكة باستثناء محافظتي الطفيلة والكرك، متأملا أن يتحسن الوضع قبيل نهاية خمسينية الشتاء.


وحول السدود قال إن عدد السدود لدينا 14 سد بسعة تخزينية 280 مليون متر موجود فيها حاليا 115 مليون متر، والتي يستفاد منها لغايات الشرب قال إن سدي (الوحدة والموجب)، هما لتخزين مياه الشرب في حين بقية السدود تذهب للصناعة والزراعة.


وشدد النجار أن الأرقام المعلن عنها حول كميات ونسب الأمطار دقيقة مؤكدا أن التضارب مع دائرة الأرصاد ليس الهدف منه تبرير اتفاقية المياه مع إسرائيل.

"80 بالمئة من مياه الشرب تعد مياه جوفية والتي تتغذى من مواسم مطرية لسنوات عديدة"، وفق الوزير.

 




 

 


 

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