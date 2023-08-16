إطلاق مبادرات توعوية بعنوان لا تقتلني بفرحك في الكرك

الوكيل الإخباري - أطلق منتدى الفكر للثقافة والتنمية وجمعية عبق الجنوبية الخيرية في الكرك، مبادرات توعوية بعنوان "لا تقتلني بفرحك"، للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية المرافقة لإعلان نتائج الثانوية العامة.



وقال رئيس اللجنة الاستشارية لمنتدى الفكر مصطفى المواجدة، إن إعلان نتائج الثانوية العامة يشكل حالة فرح وابتهاج عند الأسر الأردنية، ولكن قد يرافقها مظاهر متمثلة بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي، ما يسهم بإفساد حالة الفرح عند الجميع وقد يتسبب بإصابات إما بشكل مباشر أو برصاص طائش يصيب أبرياء لا ذنب لهم.



من جانبه، قال الدكتور ضامن المعايطة، من جمعية عبق الجنوب، إنه تم توزيع نشرات وملصقات توعوية لتجنب مظاهر الاحتفال والفرح المزعجة، كمواكب السيارات والزوامير وإطلاق العيارات النارية، لافتا إلى أن هناك مظاهر أكثر جمالية للفرح بالنجاح، دون تعكير صفوه.

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ودعا الجميع إلى الالتزام بالقانون وتجنب كل المظاهر السلبية للفرح.