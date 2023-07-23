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فاعليات في الكرك تدعو إلى إبراز دور الجمعيات الخيرية في التنمية

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الأحد، 23-07-2023 04:40 م

فاعليات في الكرك تدعو إلى إبراز دور الجمعيات الخيرية في التنمية

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الوكيل الاخباري - دعت فاعليات مجتمعية في محافظة الكرك إلى ضرورة إبراز الدور الإيجابي للجمعيات الخيرية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالاعتماد على شراكة فاعلة وحقيقية مبنية على خطط وبرامج وطنية تهدف إلى ترسيخ مفهوم التمكين الاقتصادي للمجتمع المحلي.

وأكدت الفاعليات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة تشجيع المبادرات الملموسة لمجتمع الأعمال الخيرية وتوسيع مشاركتها المجتمعية لتحقيق زيادة في الناتج المحلي والمستوى الاقتصادي للأسر والعائلات الفقيرة.

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