الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 06:57 م

إطلاق مبادرة لدعم أطفال وعائلات مخيم الزعتري

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الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن والخارج، وبالتعاون مع الوكالة الرائدة في مجال التسويق والتواصل VMLY&R، مبادرة بعنوان "آخر ما حملوا"، تهدف إلى توحيد كافة الجهود في سبيل حماية أرواح الأطفال السوريين وعائلاتهم ومجتمعاتهم في مخيم الزعتري، خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة.
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وقالت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، إن فكرة المبادرة جاءت من آخر ما حمل الأطفال السوريين معهم من مقتنيات عندما غادروا وطنهم، فاحتفظوا بها واعتنوا بها على مدار الـ10 سنوات الماضية، إذ أنها على بساطتها (بطانية، كرة قدم، مشط، أو غيرها) تحكي قصصاً مؤلمة وملهمة في آن معاً.


 




 

 


 

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