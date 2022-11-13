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الأحد، 13-11-2022 10:51 م

إطلاق مشروع تعزيز المجتمع المدني والإعلام بمعان

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الوكيل الاخباري - أطلقت منظمات ميرسي كور وأنترنيوز والمركز الدولي للقانون غير الهادف للربح اليوم الأحد في معان، مشروع تعزيز المجتمع المدني وأنظمة الإعلام " صوت"، و الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، بحضور ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في محافظة معان.

وبينت رئيسة المشروع ديما جويحان خلال حفل الإطلاق ان المشروع يهدف الى تعزيز المشاركة العامة والحوار لكافة القطاعات والقضايا، وتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز قدرة الوصول إلى المحتوى القائم على الحقائق الموثوق بها من خلال وسائل الاعلام الحديثة .

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