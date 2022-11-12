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السبت، 12-11-2022 03:50 م

بحث احتياجات وهموم جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في معان

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الوكيل الإخباري - بحث أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، اليوم السبت، هموم واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم في محافظة معان.

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جاء ذلك خلال لقاء العزة، في مركز سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثقافي بمعان، 16 جمعية من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم السبت.


و قال العزة ، إن الزيارة تأتي في إطار سلسلة زيارات ميدانية يقوم بها المجلس دورياً إلى المحافظات للإطلاع ومناقشة الأوضاع والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم.


فيما قدم عدد من ممثلي جمعيات ذوي الإعاقة، مداخلات نقلوا خلالها مجموعة من هموم وتحديات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة، تمحورت حول عدم توفير مراكز تربية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وعدم توفر مدارس مهيئة لاستقبال الطلاب ذوي الإعاقة، وعدم توفر المعرفة الكافية لدى الكوادر التعليمية في التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية.


وأشاروا إلى تحديات تتعلق بالبطالة وتوفير فرص عمل للخريجين الجامعيين من الشباب ذوي الإعاقة، والوضع المادي الصعب الذي تواجه الجمعيات، الأمر الذي يهدد بتوقفها عن العمل وبالتالي توقف خدماتها لذوي الإعاقة، مطالبين بتوفير ضباط ارتباط للمجلس في معان، ليكون حلقة وصل بين المجلس والجمعيات.


من جهته أكد العزة، أن أغلب مطالب ممثلي الجمعيات، هي مطالب محقة، مؤكدًا أن المجلس سيسعى بشكل عاجل لوضعها على جدول أولوياته ليصار إلى تنفيذها بالسرعة الممكنة وضمن الإمكانيات المتاحة مع الجهات الشريكة.

 




 

 


 

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