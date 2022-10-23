الهاشمي لتنمية البادية يوقع عقداً لإنشاء سوق إقليمي في معان

الوكيل الإخباري - قال مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال الفايز، الأحد، إن الصندوق وقع عقدا استثماريا مع احدى الشركات، لإقامة مشروع يتمثل بانشاء سوق اقليمي بنظام المربع الصحي في منطقة المحمدية التابعة لمحافظة معان، وذلك بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمزايا النسبية الموجودة في مناطق البادية.

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وأضاف الفايز في بيان صحفي أن المشروع، يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ جرى إقامة مشروع سوق إقليمي للمواشي بنظام المربع الصحي، حيث يتم استيراد المواشي من كافة أنحاء العالم لمنطقة المشروع الحاصلة على اعتراف عالمي من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ووفقا لإجراءات صحية صارمة تبدأ من بلد المنشأ، وحتى وصول المواشي من خلال عملية النقل البحري الى ميناء العقبة.



وبين الفايز أنه بعد وصول المواشي إلى منطقة المشروع، يتم فحصها للتأكد من خلوها من جميع الامراض، ليصار بعد ذلك إلى نقلها إلى الأسواق المستهدفة في دول الخليج العربي ودول الإقليم ، بشهادة منشأ اردنية صادرة عن المربع الصحي .