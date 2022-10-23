الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الأحد، 23-10-2022 04:35 م

الهاشمي لتنمية البادية يوقع عقداً لإنشاء سوق إقليمي في معان

6355412444823


الوكيل الإخباري - قال مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال الفايز، الأحد، إن الصندوق وقع عقدا استثماريا مع احدى الشركات، لإقامة مشروع يتمثل بانشاء سوق اقليمي بنظام المربع الصحي في منطقة المحمدية التابعة لمحافظة معان، وذلك بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمزايا النسبية الموجودة في مناطق البادية.

اضافة اعلان


وأضاف الفايز في بيان صحفي أن المشروع، يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ جرى إقامة مشروع سوق إقليمي للمواشي بنظام المربع الصحي، حيث يتم استيراد المواشي من كافة أنحاء العالم لمنطقة المشروع الحاصلة على اعتراف عالمي من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ووفقا لإجراءات صحية صارمة تبدأ من بلد المنشأ، وحتى وصول المواشي من خلال عملية النقل البحري الى ميناء العقبة.


وبين الفايز أنه بعد وصول المواشي إلى منطقة المشروع، يتم فحصها للتأكد من خلوها من جميع الامراض، ليصار بعد ذلك إلى نقلها إلى الأسواق المستهدفة في دول الخليج العربي ودول الإقليم ، بشهادة منشأ اردنية صادرة عن المربع الصحي .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202223163814621947235

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

الدفاع المدني 4

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

10202223215935962330034

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

10202222174157374921004

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الأمن العام

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

أخبار متعلقة
ففففففففففففففف

اعلان هام للعاطلين عن العمل في لواء الحسينية

ببب2333

متعطلون عن العمل في معان يهددون بالإنتحار من أعلى برج

633574fa4ea35

الخصاونة يلتقي وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية في معان

FcmS1-4WYAEL2_p

بعد حادثة اللويبدة .. قرارات حكومية هامة حول المشاريع المعمارية المخالفة

308627128_1165888210806337_4467164219247349055_n

السفير الأمريكي يطلع على المشاريع المائية في وادي الأردن - صور

05fa06ff-إحدى-الدوريات-الخارجية-أرشيفية

الدوريات الخارجية: الحبس من اسبوع لشهر والغرامة من 100- 200 دينار على مرتكبي هذه المخالفات