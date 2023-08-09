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الأربعاء، 09-08-2023 03:18 م

إطلاق مشروع حقيبتي

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الوكيل الإخباري - أطلق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، مشروع الحقيبة المدرسية ومستلزماتها من القرطاسية "حقيبتي" الذي ينفذه الصندوق، ويستفيد منه نحو 20 ألف طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة.

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وقال الخلايلة، خلال الحفل الذي أُقيم في قاعة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول اليوم الأربعاء، إن المشروع يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في التخفيف عن المواطنين وتلمّس احتياجاتهم، وتزامناً مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.


وأضاف أن المشروع يُعدّ من المشاريع الموسمية المهمة للصندوق، وضمن سلسلة من النشاطات والبرامج الخيرية المستمرة، التي تستهدف الأيتام والأسر الفقيرة والمحتاجة والعائلات المستفيدة من الصندوق، لمساعدتهم في تحمّل الأعباء المعيشية والاقتصادية، مُشيدًا بدور المزكيّن والمتبرعين والمتصدقين على جهودهم في دعم صندوق الزكاة، النابع من ثقتهم بهذه المؤسسة الوطنية الرائدة التي تقوم بدورها في مساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين.


وتابع الخلايلة، أنّ الصندوق خصص هذا العام مبلغ ربع مليون دينار، لمشروع الحقيبة المدرسية لشراء 20 ألف حقيبة ذات جودة عالية وبأحجام وألوان مختلفة تتناسب مع جميع المراحل العمرية للطلبة، مبينا أنّ جميع الأموال التي تأتي للصندوق تذهب في مصارف الزكاة المحددة في الشريعة الإسلامية الحنيفة، مؤكداً أن رواتب العاملين ومصاريف الصندوق التشغيلية تتحملها موازنة الدولة.

 




 

 


 

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