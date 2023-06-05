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الإثنين، 05-06-2023 02:18 م

إطلاق منصة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي بالمدارس الحكومية الأسبوع القادم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
توقع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة أن يتم إطلاق منصة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا للعام الدراسي 2023/ 2024 الاسبوع القادم .اضافة اعلان


وقال المساعفة لـ"الوكيل الإخباري" إن المنصة ستكون متاحة لتسجيل الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين في المدارس الحكومية  .

ونوه أن تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث، ومدارس الثقافة العسكرية، يكون كالمعتاد بالتوجه المباشر إلى تلك المدارس.

وأشار أن الأطفال المسجلين حاليا في رياض الأطفال في المدارس االحكومية والذين سيبقون في نفس مدارسهم للصف الأول الأساسي؛ فإنه لا يطلب منهم التسجيل على المنصة؛ كون بياناتهم سيتم ترحيلها إلى الصف الأول الأساسي.

 




 

 


 

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