الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

وزارة التربية تعمم حول توفر شواغر - وثيقة

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار دوامها الخميس

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مطابع العملة

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط

هل يجوز طلب قرض من بنك لأداء العمرة أو الحج؟

مداهمتان لتاجرَي مخدرات في إربد ومعان وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهما

ندوة في اليرموك عن رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية

الذهب يصعد بعد استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي

الخدمات الطبية تحدد دوامها ليوم غد

الأربعاء، 24-05-2023 03:48 م

التربية تنظم الأوبريت الوطني "أردن العز" بمناسبة عيد الاستقلال

IMG-20210602-WA0186


الوكيل الإخباري- نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء الأوبريت الوطني "أرض العز" بمناسبة العيد 77 لاستقلال المملكة.

اضافة اعلان


وتضمن الأوبريت الذي رعاه وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ونفذته إدارة النشاطات التربوية في الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة، العديد من الفقرات الفنية والثقافية الوطنية والأحداث الدرامية المشوقة للمسيرة الهاشمية وإنجازات الملك عبدالله الثاني والتطورات في عهده الميمون ومكانة الأردن الرفيعة في العالم.


وشارك في الاوبريت عدد من مديريات ومدارس العاصمة وحضور مدراء الإدارات ومدراء التربية والتعليم في عدد من المحافظات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
646e152e15637

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار دوامها الخميس

8 (3)

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

5202322154158595010343

الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط

97bc802f-378d-49fc-a667-da1a0eaefa5c

مداهمتان لتاجرَي مخدرات في إربد ومعان وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهما

dwar

ندوة في اليرموك عن رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية

238f7f8f-f366-44b9-b41e-ea468f65cc70

مدير الأمن العام يرعى حفل خريجي دبلوم مراكز الإصلاح والتأهيل

أخبار متعلقة
M63A8879

التربية: تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا مطلع شهر حزيران المقبل

9

178 ألف طالب من الصف الثالث يقدم امتحان تقييمي ابتداءً من اليوم

وزارة الداخلية

السماح بإتمام عقود زواج السوريين بحال دخل طرفا العقد الأردن لغايات الزيارة

ddوزارة الداخلية

إجراءات جديدة في وزارة الداخلية بعد صدور نظام معدل لنظام التأشيرات

M63A8882

التربية تدعو دفعة لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

IMG-20230501-WA0214

وزيرة الاستثمار تزور مشروع العبدلي وتؤكد دعم الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات للمشروع