التربية تنظم الأوبريت الوطني "أردن العز" بمناسبة عيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء الأوبريت الوطني "أرض العز" بمناسبة العيد 77 لاستقلال المملكة.

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وتضمن الأوبريت الذي رعاه وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ونفذته إدارة النشاطات التربوية في الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة، العديد من الفقرات الفنية والثقافية الوطنية والأحداث الدرامية المشوقة للمسيرة الهاشمية وإنجازات الملك عبدالله الثاني والتطورات في عهده الميمون ومكانة الأردن الرفيعة في العالم.



وشارك في الاوبريت عدد من مديريات ومدارس العاصمة وحضور مدراء الإدارات ومدراء التربية والتعليم في عدد من المحافظات.