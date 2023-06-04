الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

تحويلات على طريق عمان - جرش - اربد

سيناريوهات عدة حول رفع أسعار الفائدة من جديد وأسواق العالم تترقب

قوات كييف تستهدف مقاطعة بيلغورود الروسية بـ 519 قذيفة خلال اليوم الماضي

تعديل درجات 1175 موظفا في التربية - أسماء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الأمن العام

الجيش يُقدم اكراميات نقدية لذوي الشهداء بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش

الكشف عن الحالة الصحية للطالب الذي تعرض للدغة أفعى بمدرسته في إربد

الغذاء والدواء: السير باجراءات تسجيل المصل المضاد للدغة افعى فلسطين

مرصد الزلازل يعقد محاضرة توعوية لطلبة العلوم والتكنولوجيا

الأحد، 04-06-2023 04:38 م

التربية والتعليم تفتح عروض إنشاء 14 مدرسة

9201818155111624016242


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، عن فتح العروض القانونية لمشروع إنشاء 14 مدرسة حكومية بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى افتتاح العروض، بحضور كل من مؤسسة التمويل الدولية المستشار المالي الرئيس للمشروع، ووحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والشركات المتقدمة للعطاء، اليوم.

وبينت الوزارة أنه جرى استلام العروض (القانونية، والفنية والمالية) من الجهات المؤهلة تأهيلا أوليا، يوم الأربعاء الماضي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت سابقا أنها ستقوم بإنشاء 14 مدرسة حكومية بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من محافظات العاصمة، مأدبا، والزرقاء، وهذا المشروع من ضمن برامج رؤية التحديث الاقتصادي 2023 -2025.

وتنوي الوزارة الشروع بإعداد المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن إنشاء 25 بناء مدرسيا، الأمر الذي يعزز جهودها في توفير البيئات المدرسية الآمنة والمحفزة للتعلم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202329221355864104684

تحويلات على طريق عمان - جرش - اربد

1685885869301

تدريب مهني الطفيلة ينظم حملة للتوعية المهنية

2202220114039999623782

تعديل درجات 1175 موظفا في التربية - أسماء

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

351105604_285165987276398_4863711382219653207_n

الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الأمن العام

1685881996595

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مالي

أخبار متعلقة
7202128195134733912241

إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري بالزرقاء

main_image60096ca8ca126

إغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 في الزرقاء

M63A8879

التربية تنفي تعديل موعد الاختبارات النهائية والعطلة الصيفية

1683978667575

زراعة أشجار وسط مادبا احتفالا بيوم السياحة

aX7DIDnqOrkNf9Eqsax1BPvPkhsSW3tzDlFgb5ed

مجلس محافظة الزرقاء يسدد ديونا حكومية بقيمة مليون دينار

3202123153256368082052

إصابات بمشاجرة جماعية في الزرقاء