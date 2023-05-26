الأميرة بسمة ترعى فعاليات لقاء الاستقلال الكشفي والإرشادي في جرش

الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، في دبين أمس الخميس، فعاليات اللقاء الوطني الإرشادي "لقاء الاستقلال"، الذي نظمته مديرية الكشافة والمرشدات في وزارة التربية والتعليم بمناسبة عيد الاستقلال، بمشاركة 300 مرشدة وقائدة من مديريات التربية والتعليم.

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وقالت سموها في كلمة خلال اللقاء، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ومحافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، وأمين عام الجمعية مازن الحمود، إن ذكرى الاستقلال باقية في وجدان كل الأردنيين، يجددون فيها الأمل والعزيمة كل عام نحو المزيد من العمل والإنجاز والبناء للأردن ومستقبل أبنائه، رغم الظروف والتحديات.



وأكدت، أن الحركة الكشفية، وهي تحتفل باستقلال الأردن السابع والسبعين، تستذكر بكل فخر واعتزاز ما قدمه روادها خلال سنوات الاستقلال من إنجازات أسهمت بتطويرها وتعزيزها وجعلها في مقدمة الحركات الكشفية العربية والعالمية.



وأشارت سموها إلى جهود وزارة التربية والتعليم وجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية في دعم هذه الحركة وتعزيز حضورها ودورها في المدارس الحكومية ومدارس القطاع الخاص، وتوفير كل سبل النجاح والتميز لها.



وحيت سموها القائدات والمرشدات المشاركات في اللقاء ومنتسبي ومنتسبات الحركة الكشفية والإرشادية الأردنية؛ لدورهم في مواصلة تطويرها انطلاقاً من دورها الكبير في رفد مسيرة التعليم الأردنية، وصقل مواهب وقدرات أعضائها وعضواتها من الطلبة، واكسابهم الكثير من المهارات الحياتية، وبناء وإعداد شخصياتهم.



بدورها، أكدت مديرة الكشافة والمرشدات في وزارة التربية والتعليم، رائدة بدر، إن ذكرى الاستقلال السابع والسبعين للمملكة، تأتي في ظل إنجازات وطنية شاملة شهدها الأردن في جميع المجالات ومنها قطاع التربية والتعليم، والحركة الكشفية بشكل خاص.



وأكدت بدر، أهمية دور الحركة الكشفية في إثراء العملية التربوية والتعليمية، وتعزيز أواصر المحبة والأخوة بين المرشدات من جميع محافظات المملكة، وتعزيز مفهوم الانتماء للوطن والحفاظ على مقدراته من خلال غرس قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى المرشدات، وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة بالأنشطة.

