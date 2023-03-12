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الأحد، 12-03-2023 06:18 ص

إطلاق 7 مسارات جديدة لباص عمّان اليوم

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الوكيل الاخباري - تطلق أمانة عمان الأحد، 7 مسارات جديدة ضمن المرحلة الثَّانية من مشروع باص عمان، خدمة المواطنين وتسهيلا عليهم في التنقل وتحسينا لخدمة النقل العام والتي تستخدم نظام التتبع والدفع الإلكتروني.

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والمسارات الجديدة، كما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمان للنقل علاء بينو هي: مسار 39 من مجمع المحطة - دوار المدينة، مسار 44 دوار الجمرك - المركز العربي، مسار 50 قصر العدل - الكندي - مجمع الأعمال - ياسر مول (دائري بالاتجاهين)، مسار 54 دوار الداخلية - محطة متحف الأردن (بالاتجاهين)، مسار 57 صويلح - دوار الكمالية، مسار 58 دوار الداخلية - الإذاعة والتلفزيون، ومسار 59 مجمع رغدان السياحي - دوار المدينة الرياضية.


وقال بينو إن الشركة ستطلق الأحد المقبل، 6 مسارات جديدة، مشيرا إلى أنه مع إطلاق المسارات الجديدة، سيصبح مجموع المسارات ضمن المرحلة الثانية من المشروع 23 مسارا، حيث إن الشركة أطلقت 10 مسارات الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن مجموع المسارات الكلي بين المرحلة الأولى والثانية سيصبح 41 مسارا، وسيصبح عدد الحافلات التي تعمل 271 حافلة منها حافلات التردد السريع والتي تعمل على 3 مسارات، حيث تم تعزيز وزيادة عدد حافلات التردد السريع على جميع المسارات.
وأطلق رئيس الوزراء بشر الخصاونة، من محطَّة صويلح أولى رحلات المرحلة الثَّانية من مشروع باص عمان بتشغيل 136 حافلة جديدة تغطِّي 23 مساراً جديداً.
ويبلغ طول شبكة مسارات "باص عمَّان" الجديدة (480) كم ليتضاعف طول الشبكة إلى (870) كم، وبعقد تشغيل تبلغ كلفته (125) مليون دينار لتشغيل المرحلة الأولى والثانية ولمدة خمس سنوات.
يذكر أنه تم إطلاق 10 مسارات في المرحلة الثانية من المشروع، وهي" مسار رقم 41 ضاحية الرشيد-دوار الصحافة، مسار رقم 45 سقف السيل - مرج الحمام، مسار رقم 47 سقف السيل - إسكان المالية والزراعة، مسار رقم 48 دوار الجمرك – بوليتكنك، مسار رقم 49 الجسور العشرة - البشير - كلية ناعور - كلية لومينوس، مسار رقم 51 المدينة الطبية – المقابلين، مسار رقم 52 دوار المدينة الرياضية - خلدا - مجمع الحسين للأعمال، مسار رقم 53 المدينة الرياضية - الدوار الثامن، مسار رقم 55 الدوار الأول - دوار المدينة الرياضية، مسار رقم 60 الدوار الثاني - مركز زها الثقافي - سيتي مول".


 




 

 


 

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