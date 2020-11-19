الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 01:55 م

إعادة ضخ المياه لمناطق تضررت جراء أعمال الصيانة

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الوكيل الإخباري - أعرب امين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا للاخوة المواطنين على تعاونهم وتفهمهم التوقف المبرمج لضخ مياه الديسي.

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جاء ذلك بعد ان انهت الشركة المشغلة (ديواكو) اعمال الصيانة الدورية الوقائية لأجزاء من منظومة الناقل الوطني الممتد من الديسي الى خزان دابوق في عمان .

واكد المهندس عليمات انه تم البدء بإعادة ضخ المياه اعتبارا من اليوم الخميس عبر الخط حيث يتوقع البدء بتزويد مناطق الدور المعلنة حسب البرنامج تباعا من بعد ظهر اليوم .


 




 

 


 

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