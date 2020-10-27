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الثلاثاء، 27-10-2020 10:41 ص

الأردن وألمانيا يبحثان التعاون في مجالات المياه

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الوكيل الإخباري - التقى وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية برنارد كامبمان وبحث معه اوجه التعاون خاصة في مجال استكمال البرامج والمشاريع التي تنفذ بالتعاون بين الجانبين والية تعزيزها والاسراع بانجازها خاصة في ظل تزايد جائحة كورونا ( كوفيد -19) حيث اكد الجانبان على اهمية تعزيز هذا التعاون الطويل والمستمر بين الاردن والمانيا معبرين عن تقديرهما العالي خاصة في مجالات المياه مؤكدين على ضرورة تنفيذ برامج ومشاريع تكفل تحسين مستوى الخدمات في جميع مناطق المملكة.

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واكد وزير المياه حرص الوزارة الدائم على أهمية تعزيز التعاون البناء والاستفادة من الخبرات الالمانية المتطورة  التي هي موضع ترحيب كبير في الأردن على كافة المستويات، مضيفا ان هذا التعاون قد أدى إلى العديد من النتائج التي أسهمت في تطوير جودة الخدمة وتحسينها وكذلك ساعدت القطاع على إدارة الموارد المائية الشحيحة وتحسين وصول المياه لعدد كبير من المواطنين بالمياه.

 

واستعرض د. سعيدان تداعيات ازمة كورونا على قطاع المياه في ظل ازدياد الطلب على المياه لمعدلات غير مسبوقه وما رافقه من ارتفاع في التزويد المائي بنسبة (10%) شهريا الأمر الذي اضاف أعباء وتحديات كبيرة امام التحديات الموجودة اصلا في قطاع المياه الناتجة عن عمليات انتاج ونقل وتوزيع المياه وارتفاع كلفها، كما تناول اللقاء التحديات المائية الاخرى في ظل استمرار جائحة كورونا ( كوفيد -19) وبرامج الاستجابة والحاجة لتنفيذ حزمة اجراءات ومشاريع لتجاوزها .


 




 

 


 

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