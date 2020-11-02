الإثنين 02-11-2020
الوكيل الاخباري

تحذير للأردنيين بعدم مراجعة المستشفيات .. إلا في هذه الحالة !

الارصاد: امطار غزيرة في الساعات القادمة

توقف ضخ المياه عن مناطق في عمّان والزرقاء - اسماء

هام للحصول على تصاريح الحظر الشامل ليوم الجمعة

وزير التربية يوجه رسالة الى أولياء امور طلبة المدارس الخاصة

وزير التربية يوضح حول استمرار التعليم عن بعد لطلبة المدارس

لأول مرة .. إعلان عدد حالات الشفاء من كورونا لمرضى الحجر المنزلي

ما أحلى الرجوع إليه

رئيس الوزراء يعلن موعد عطلة الانتخابات

توصيات جديدة بسبب انتشار كورونا في المملكة




الإثنين، 02-11-2020 02:53 م

توقف ضخ المياه عن مناطق في عمّان والزرقاء - اسماء

1


الوكيل الاخباري - قالت شركة مياه الاردن "مياهنا" ان ارتفاع نسبة العكورة في محطة الموجب أدى الى توقفها عن العمل، مؤكدة استئناف ضخ المياه فور استقرار نوعية المياه فيها.
اضافة اعلان

وبينت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي ظهر الاثنين، ان مناطق محددة في العاصمة عمان والزرقاء ستتأثر جزئيا بوقف ضخ المياه مؤقتا.

وتاليا المناطق التي ستتأثر في عمان:

قرمية حسبان، ام البساتين، أم البرك، السامك، الغبية، سيل حسبان، المنصورة، الروضة، البصة، رجم الساعور، حي الشهيد. ...شارع السلام.

وفي الزرقاء ستتأثر المناطق التالية:

جبل حمزة، حي الملك طلال، جبل الامير حسن، حي الدويك، ضاحية مكة، حي الجبر،اسكان الاميرة هيا، شومر، حي الجنينة . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120201195441531751421

تحذير للأردنيين بعدم مراجعة المستشفيات .. إلا في هذه الحالة !

c6b3bdde-57f2-4817-aad7-dc08eeaea478

تعميم هام للمطاعم بشأن كورونا والحظر الليلي

373702_8_1598448295

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار

هام

هام للحصول على تصاريح الحظر الشامل ليوم الجمعة

52020603643406286397

توضيح حول حركة الطيران خلال الحظر الشامل

1020202115213871831510

وزير التربية يوجه رسالة الى أولياء امور طلبة المدارس الخاصة

أخبار متعلقة
120207141542490802929

البترا تعلن جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة

120207141542490802929

الأردن وألمانيا يبحثان التعاون في مجالات المياه

88ce3812-d20a-4231-9cab-2666fa506f6c

تعديل برنامج توزيع المياه في عمان

112019289648166585700

ضبط 7 اعتداءات على خطوط مياه تزود عمارات مؤجرة

220201103822489417233

الخارجية: سنحقق بمشاجرة وقعت بالقنصلية الأردنية في دبي

3202016172639548878738

عملية نوعية بمستشفى الملك المؤسس