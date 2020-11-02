توقف ضخ المياه عن مناطق في عمّان والزرقاء - اسماء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قالت شركة مياه الاردن "مياهنا" ان ارتفاع نسبة العكورة في محطة الموجب أدى الى توقفها عن العمل، مؤكدة استئناف ضخ المياه فور استقرار نوعية المياه فيها.وبينت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي ظهر الاثنين، ان مناطق محددة في العاصمة عمان والزرقاء ستتأثر جزئيا بوقف ضخ المياه مؤقتا.وتاليا المناطق التي ستتأثر في عمان:قرمية حسبان، ام البساتين، أم البرك، السامك، الغبية، سيل حسبان، المنصورة، الروضة، البصة، رجم الساعور، حي الشهيد. ...شارع السلام.وفي الزرقاء ستتأثر المناطق التالية:جبل حمزة، حي الملك طلال، جبل الامير حسن، حي الدويك، ضاحية مكة، حي الجبر،اسكان الاميرة هيا، شومر، حي الجنينة .