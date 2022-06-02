إعداد دراسات جدوى لتنفيذ مشروعي سد وادي الجرم وسد وادي فيفا

الوكيل الإخباري - باشرت وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن بإعداد دراسات جدوى لتنفيذ مشروعي سد وادي الجرم وسد وادي فيفا بالمشاركة مع القطاع الخاص.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي الخميس، إن وزير المياه والري محمد النجار، وأمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة وقعا اتفاقية إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية وإعداد التصاميم ووثائق العطاء لتنفيذ سد وادي الجرم في لواء الشونة الشمالية وسد وادي فيفا في لواء الأغوار الجنوبية من القطاع الخاص، وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة الاتفاقيات التي توقعها وزارة المياه والري لمواجهة التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في المملكة من خلال إنشاء سدود لتخزين مياه الأمطار لاستخدامها في المجالات الصناعية وري الأراضي الزراعية والتخفيف من أثر الفيضانات في الأودية وتطوير الأثر البيئي، وتأمين فرص عمل لسكان المنطقة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



ويهدف مشروع سد الجرم المقترح إلى إنشاء سد تخزيني في وادي الجرم الذي يبعد ( 3 ) كم شرق بلدة المشارع الواقعة في الأغوار الشمالية، فيما مشروع سد وادي فيفا المقترح يهدف إلى إنشاء سد تخزيني في وادي فيفا الذي يبعد (155) كم جنوب العاصمة عمّان و (3.2 ) كم شرق بلدة فيفا الواقعة في الأغوار الجنوبية.