إعطاء اللقاح دون منصة في حال تطعيم كافة المسجّلين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -قال أمين عامِ وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي أن هنالك إقبالا ملموسا من قبل المواطنين على منصّة التسجيل لأخذ لقاح كورونا .

اضافة اعلان



وأشار البلبيسي ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه فيما يتعلّق بالتوجه لإعطاء اللقاح دون تسجيل على المنصة فقد أوضح ، أنه سيتم العمل بذلك ، في حال تطعيم كافة المسجّلين.

وبيّن ، أن تحديد المواعيد والمراكز الخاصة ، بهدف ضمان عدم التهافت على المراكز الصحية الخاصة ، ومن أجل العمل لتنظيم عملية التطعيم في الوقت والمكان المحدّدين.

"سيتم خلال الفترة المقبلة إعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من السكان، للوصول إلى الهدف المرجو نحو صيف آمن والتخلص من الإجراءات الحكومية الصارمة وفتح القطاعات التي تم إغلاقها "، وفق البلبيسي.

وعن عدد المسجّلين عبر المنصة يوميا ، فقد كشف أن عددهم يصل نحو (70) ألف مواطن، مشيرا أن ذلك اتضح خلال الأسبوع الماضي ، مُرشّحا ارتفاع العدد في الفترة الحالية بشكل يومي.

وتابع " الأردنيون باتوا يُقبلون بشكل لافت للتسجيل على المنصّة لقناعتهم التامة بأهمية اللقاح ، للتخلّص من الوباء والحدّ من انتشاره".