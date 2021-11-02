إعطاء 17 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن، أكثر من 17 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الثلاثاء.



وتوزعت الجرعات المعطاة خلال 24 ساعة والبالغة 17352 جرعة، على 9013 جرعة أولى، و8339 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7.514459 مليون جرعة، توزعت على 3.971933 مليون جرعة أولى، و3.542526 مليون جرعة ثانية.

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