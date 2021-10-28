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الخميس، 28-10-2021 06:14 م

إعطاء 21 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

الصحة


الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن، أكثر من 21 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الخميس.

وتوزعت الجرعات المعطاة خلال 24 ساعة والبالغة 21211 جرعة، على 10482 جرعة أولى، و10729 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7.440887 مليون جرعة، توزعت على 3.930749 مليون جرعة أولى، و3.510138 مليون جرعة ثانية.

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