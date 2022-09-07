إعفاء متدربين في مؤسسة التدريب المهني من بدل خدمات التدريب

الوكيل الاخباري-

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قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني أحمد الغرايبة، الأربعاء، إنه تقرر إعفاء المتدربين من بدل خدمات التدريب للعام التدريبي 2022/2023 في مؤسّسة التدريب المهني بهدف تمكين الشباب والشابات من الالتحاق في الفرص التدريبية المتاحة لدى معاهد التدريب المهني في المحافظات كافة، للحالات التالية:أولاً: المتدربين في معاهد المؤسّسة المتواجدة بإقليم الجنوب " محافظات الكرك، الطفيلة، معان، العقبة"، ومنطقة الأغوار.ثانياً: المتدربين الذكور والإناث المقيمين في القرى النائية والأطراف في جميع محافظات المملكة بناءً على تنسيب من مدير المعهد والإقليم لإدارة المؤسّسة.وتُواصل المؤسّسة استقبال طلبات الالتحاق في برامجها التدريبية النوعية من خلال نافذة التسجيل الالكتروني ereg.vtc.gov.jo أو من خلال زيارة أقرب معهد تدريب مهني للمساعدة.يشار إلى وصول أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية للعام 2022 في مؤسسة التدريب المهني إلى 13480 متدربا ومتدربة حتى تاريخه، في المحافظات كافة وفقاً للدراسة التي قامت بإعدادها مديرية القبول والتسجيل بالمؤسّسة.