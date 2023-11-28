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الثلاثاء، 28-11-2023 10:59 ص

"إعلام اليرموك" تُدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين

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الوكيل الاخباري - أصدرت كلية الإعلام في جامعة اليرموك، بيانا صحفيا ادانت فيه استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في فلسطين المحتلة.

وقال عميد الكلية الدكتور أمجد القاضي، إن إصدار هذا البيان يعكس مكانة الكلية ودورها الرائد في مسيرة الإعلام الأردني والعربي، ودورها المهم في صياغة وتشكيل الرسالة الإعلامية للدولة الأردنية المنبثقة من الرؤية الملكية السامية للإعلام، القائمة على المهنية والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف يأتي هذا البيان، في سياق الدور الأردني السياسي والإعلامي الداعم للقضية الفلسطينية، وما يتعرض له الإنسان الفلسطيني من عدوان سافر .

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